Varislerinden kurtulmak isterken canından oldu!
İstanbul'da Elçin Şekerci (40), varis tedavisi için gittiği klinikte yapılan iğnenin alerjik reaksiyon oluşturması sonucu yaşamını yitirdi. İddiaya göre tedaviyi yapan doktor Bora Farsak, kalbi duran genç kadına klinikteki adrenalini uygulamayarak hayatını kaybetmesini seyretti. Kocası Taha Şekerci, eşinin ölümüne ilişkin şikayetçi oldu. Adli Tıp, doktorun acil müdahale gereçleri ve acil müdahalelerde kullanılan ilaçların bulunmasına rağmen hastaya uygulanmadığını belirtti. Doktor ile ilgili dava açıldı.
40 yaşındaki Elçin Şekerci'nin 2 bacağında varis vardı. Hemen hemen 1 senedir bu sebeple tedavi gören genç kadın, varislerinden kurtulmak ve kusursuz bacaklara sahip olmak için 2019 yılı Mayıs ayında İstanbul Teşvikiye'de özel bir klinikte tedavi masasına yattı.
İĞNEDEN SONRA RAHATSIZLANDI
Kılcal damarlarının düzenlenmesi ardından tedavisi devam eden Şekerci, varislere vurulan iğne sonrası rahatsızlandı. İddiaya göre genç kadın, özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede gözlem altında tutulan genç kadının eşi Taha Şekerci, hastaneye gittiğinde ise eşinin tüm müdahalelere rağmen öldüğünü öğrendi.
KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER AMA ALDIRIŞ ETMEDİ
Aldığı haber sonrası fenalaşan genç adam, eşinin ölümüyle ilgili ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikâyetçi oldu. Mağdur eş, 'Olay günü özel bir hastaneden beni aradılar. Eşimin yoğun bakıma alındığı fakat öldüğü söylendi. Eşim, Bora Farsak isimli doktordan tedavi alıyordu. Varisler için vurulan her iğneden sonra fenalaştığını ve kötü hissettiğini söylüyordu. Buna rağmen kontrolsüzce eşime iğne yapmaya devam ettiler. Doktor da eşimin iğnelerden rahatsızlandığı için her gün müşahede altında tutuklarını söylüyordu. Eşimin ölümünde doktor kusuru vardır' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşinin ihbarı ardından Elçin Şekerci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp İhtisas Kurulu, genç kadının ölümünün ilaç etkisi sonucu meydana gelmiş olduğunun, 112 Acil Ambulans çalışanlarının uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğunun yine genç kadının görüldüğü hastanede yeniden canlandırma işlemlerinin yapıldığı ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğunun belirtildi.
Raporda, doktor Bora Farsak'ın muayenehanesinde, muayene şartlarında ileri yaşam desteği için gerekli acil entübasyon ekipmanı ve acil müdahalelerde kullanılan ilaçların bulunması ve hastaya uygulanması gerektiği, ilaca bağlı alerjik reaksiyonlarda acil olarak kas içi 'Adrenalin' tedavisi uygulanması gerektiği, hastaya 112 ekibi gelinceye kadar Adrenalin uygulandığına dair tıbbi kayıt ve ifade bulunmadığı belirlendi.
6 YIL HAPSİ İSTENDİ
Kurul, doktor Bora Farsak'ın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığına dair rapor verilince savcılık tarafından olayla ilgili dava açıldı. Doktor Farsak'ın Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.
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