Ünlülerin terzisi Melik Kam kimdir?

Moda dünyasının en yeni yıldızlarından Melik Kam'ın kimliği merak konusu oldu. Çağlar Ertuğrul, Saruhan Hünel, Hüsnü Şenlendirici, Emre Kaya, Cansel Elçin ve Oğuzhan Koç gibi ünlü yıldızları giydiren Kam, çalışmalarını sosyal medyada paylaşmaya başlayınca geniş bir takipçi kitlesine ulaştı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Moda dünyasında merak uyandıran Melik Kam'ın hayatıyla ilgili bilinmeyenlere gelince...

Melik Kam, 20 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Elif-Hasan Kam çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan modacı, henüz çocuk yaşta başlayan tutkusunu mesleği haline getirdi.

Renklere büyük ilgi duyan ve kıyafetlerinde de uyuma çok özen gösteren Melik Kam, 18 yaşındayken Vakkorama Akmerkez'de çalışmaya başladı.

Vakko grubunda 17 yıl çalışan Kam, o süreçte görsel düzen (merchandising), mağaza ve satış yöneticiliği, erkek koleksiyon stilistliği görevlerini üstlendi. Bu arada yüksekokul eğitimini de tamamladı ve evlendi.

İtalya'daki dünyaca ünlü Pitti Uomo moda fuarlarına katılan Melik Kam, 2018 yılında kendi markası Melik Kam Store'u kurdu.

2018'in kasım ayında Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde bulunan mağazasını hizmete açan modacı, 2020 yılında "en iyi çıkış yapan marka", 2021 yılında da "en iyi erkek moda tasarımcısı" ödüllerini kazandı.

32 farklı ülkeye ürün gönderimi yapan ve bu ülkelerden sayısız müşteriyi mağazasında ağırlayan Melik Kam'ın hedefi, markasını tüm dünyaya tanıtmak.

Bir dünya markası olmak için yoğun çalışan modacı, farklı ülkelerden franchise talepleri alıyor.

Marka sloganını "Her gün olağanüstü" (Remarkable Everyday) olarak belirleyen Kam, yalnızca tasarımlarıyla değil, kendi kıyafet tercihleriyle de sosyal medyada bir ikon olmuş durumda.

"Beni en iyi anlatan şey stilim. Doğanın tüm renkleri benim ilham kaynağım. Başkalarının da 'her gün olağanüstü' giyinmeleri için çalışıyorum" diyen

Melik Kam'ın moda dışındaki ilgi alanları; spor, enstrümanlar, arabalar ve hayvanlar.