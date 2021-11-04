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Bursa’da korku dolu anlar: Markette yılan çıktı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Bursa’da korku dolu anlar: Markette yılan çıktı!

Bursa’nın İznik ilçesinde zincir bir markete giren dev yılan herkese kabusu yaşattı. Bir buçuk metre uzunuluğundaki yılanı görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine ihbar etti.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sularında Bursa'nın İznik ilçesi Topkapı mevkiindeki bir zincir markette meydana geldi.

Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce büyük panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti.

1 BUÇUK METRE UZUNULUĞNDA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için uzun mücadeleler verdi.

Boyu 1 buçuk metrelik zehirli yılan olduğu öğrenilen ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.

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