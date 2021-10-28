Türkiye’de 600’e yakın şubesi var! Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku

"KURALA AYKIRI"

Edinilen son dakika haberine göre şirket avukatları ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Şirket avukatlarından Hasan Algül, savunma dilekçesinde "Davacı hijyen kurallarına aykırı hareket etti. Müşteri sağlığını tehlikeye attı. Şirketin de güvenini kötüye kullandı. Yapılan bu işlemden şirketin bilgisi de yok. Oysa davacı tecrübeli bir personel. Mağazada, kendisini denetleyecek başka bir amir de yok" dedi.