Bursa'da feci kaza: 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Bursa'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Arkasından gelen otomobilinde duramayarak öndeki otomobil ile çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle yolcu koltuğunda oturan genç kadın otomobilden savrularak feci şekilde hayatını kaybetti.
Bariyerle çarpan otomobil, arkasından gelen B.A. idaresindeki 06 FD 6595 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 J 2173 plakalı otomobilde yolcu koltuğunda oturan C.Ö. (20) araçtan savrularak orta bariyere çarptı. C.Ö. (20) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Diğer sürücülerinde durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerde olası ikinci bir kazayı engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen sağlık yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde C.Ö. (20) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalelerinin ardından araç sürücüleri B.A. ve M.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. C.Ö. (20) 'nün cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar son dakika: 23 Ekim dolar/TL ne kadar oldu? Bugün dolar kuru alış-satış fiyatı ne kadar?
- Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...
- Kredi faiz oranları baştan aşağı değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel faiz oranları...
- Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?
- "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?
- Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 İOKBS bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...
- Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...
- Devlet tarafından çocuk sahibi ailelere ödeme! Başvurular e-Devlet üzerinden! Para ödemesi için elinizi çabuk tutun...
- Er sınıflandırma sonucu sorgulama: Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü? İşte Kemal Kuruçay'ın hayatı...
- Hesap açana 10.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası son dakika olarak duyurdu! Geri ödemesiz olarak...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Yargı dizisine nam saldı! Hüseyin Avni Danyal'ın o yönü şaşırttı...