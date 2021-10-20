Ali Eren Çiçek kimdir?

Sosyal medya fenomeni de olan Ali Eren Çiçek; 17 Ocak 1990 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde dünyaya gözlerini açtı. İlkokul ve liseyi Doğanşehir'de tamamlayan Çiçek, üniversite eğitimini ise Avusturya'da Viyana Üniversitesi'nde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra ülkesine dönen Çiçek, dede mesleği olan balıkçılığı devralmak istiyordu.

Viyana Üniversitesi'nde aldığı İşletme eğitiminin üzerine Malatya İnönü üniversitesi'nde Su Ürünleri bölümünü başarıyla tamamlayarak mesleğine ilk adımını attı.

Dedesi Ali Çiçek 1979'da Ali Dayı Balık Restoran'ı açıp sektöre girmişti. Torunu olan Ali Eren Çiçek ise dedesinin girdiği sektöre eğitimli olarak hızlı bir giriş yaptı.3.Kuşak olarak bu işi devralan vizyoner girişimci, gelenekselliği devam ettirirken hem yenilikçi ruhu hem de girişimci özelliğiyle sektöre birçok yenilikler kazandırmıştır. Kendi üretimleri olan yemlerle, besledikleri alabalıkları dünyanın birçok ülkesine pazarlayan Çiçek, "Durağanlık benim işim değil! Devraldığım hangi iş olursa olsun o işe yeni bir soluk kazandırmalıyım, kendi imzamı illa atmalıyım." diyerek sektördeki iddiasını ortaya koydu.

Yurt dışı satışlarıyla bizzat ilgilenen Ali Eren Çiçek aynı zamanda 3 dil biliyor (Almanca, Rusça ve İngilizce). Sektöre, "İşyerinize gelene misafiri evinize gelen misafir gibi karşılayın ve uğurlayın'' prensibiyle giriş yapıp başarıya ulaşan Ali Dayı Balık Restoran'ının 3.kuşak işletmecisi olan Çiçek birçok inovasyon ürününe de imza atarak bu başarıyı daha da üst seviyelere taşımıştır. Açmış oldukları birçok şubeyle (Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Bingöl) bunu kanıtlayan Çiçek, 'Yurt dışında da bir şube açmayı planlıyoruz ve bunu yakın zamanda duyuracağız'' diyerek yeni hedefini açıklamış oldu.

En çok ses getiren inovasyon ürünlerinden olan Alabalıklı Pizza, balık sevmeyen birçok çocuğun yeni gözdesi oldu. Alabalıklı Pizza ile İtalya'da patent alan Ali Eren Çiçek başarısını yurt dışında da bir kez daha kanıtladı.