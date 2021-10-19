Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’dan estetik faciası! Şikayetçi oldular

Estetik faciası haberlerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen son dakika bilgisine göre Adı sık sık estetik skandallarla gündeme gelen ve son olarak vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle davalık olan Doktor B lakaplı estetik doktoru Bülent Cihantimur'un başı yine derde girdi. İsviçre'de ikamet eden 3 Türk kadın, Bülent Cihantimur tarafından ameliyat edildi. Kadınların güzel olma isteği ameliyat sonrası adeta kâbusa dönüştü. Popo kaldırma ameliyatı, göğüs estetiği ve karın germe ameliyatları sonrası vücutlarında biçimsiz görüntüler oluşan kadınlar Gülay Y., Elif D. ve Ebru Ç. savcılığa başvurarak ünlü doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.