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Son dakika: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Son dakika: Afyonkarahisar’da öğrenci servisi devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

İKİYE BÖLÜNDÜ
Öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


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