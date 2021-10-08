Esenyurt'ta maganda taksici vatandaşları canından bezdirdi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aynı gün içinde çekilen 2 görüntüde vatandaşların yaşadığı mağduriyet görüntüledi. İlk görüntüde yoğun trafik olduğu sebebiyle yolcuyu indirmek isteyen taksici, inmek istemeyen yolcuya hem fiziki hem de sözlü tacizde bulundu. Diğer görüntüde de yolcunun gideceği yeri beğenmeyen taksici, değişim saati olduğunu belirterek yolcuları almadığı kameraya yansıdı.
Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan taksici terörüne bir yenisi daha eklendi. Esenyurt ilçesinde aynı gün içerisinde meydana gelen 2 olayda, taksicilerin vatandaşlara yaşatmış olduğu mağduriyet kameralara saniye saniye yansıdı. İlk görüntüde Beylikdüzü'ndeki AVM'ye gitmek için taksiye binen bir üniversite öğrencisi, kısa mesafe gideceği için taksiden indirilmeye çalışıldığı görüldü.
Görüntülerin devamında taksiciye tepki göstermek için telefonu ile video çeken genç, taksici tarafında sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İkinci görüntüde ise bir vatandaşın gideceği mesafeyi beğenmeyen taksici, değişim saati olduğunu söyleyerek yolcuyu almak istemediği kaydedildi. Duruma sinirlenen vatandaş ise taksiciye bağırarak tepkisini gösterdi.
"İSTEDİĞİM YOLCUYU ALIRIM İSTEMEDİĞİMİ ALMAM"
Taksicinin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Burak Can L., "Ben evimden çıkarak bir taksiye bindim. Bir arkadaşımı alıp Beylikdüzü'de bulunan bir AVM'ye gitmek istiyordum. İlk önce taksici beni arabaya davet etti ve yolda nereye gideceğimi sordu. Gideceğim mesafeyi beğenmeyince ise bana çok trafik olduğunu ve oraya uğramayacağını söyledi. Ben de 'neden gidemeyeceksin ki her yerde trafik var, ben bindim artık gitmeni istiyorum' dedim. Bu sözlerime sinirlenen taksici ben istediğim yolcuyu alırım, istemediğimi almam diyerek bana bağırmaya başladı.
"BENİ TAKSİDEN İNDİRMEDİ ZORLA BENİ İÇERİDE TUTTU"
Bir süre beni küfürler ile sözlü taciz edince ben de duruma tepki göstermek için telefonum ile video çekmeye başladım. Videoya çektiğimi görünce sustu ve arabadan indi. Video çektiğim için bana bir şey yapabileceği aklıma gelmezdi fakat bir süre sonra arabanın kapısını açarak zorla elimden telefonumu aldı. Daha sonra beni taksiden indirmedi, zorla beni içeride tuttu. Gitmem gerektiğini söyledim ama söylediklerime aldırmadı. İçeride bulunduğum süreçte bana bağırıyordu.
"SENİNLE ÇOK KÖTÜ UĞRAŞIRIM"
Beni, 'O videoyu sileceksin, benimle uğraşma seninle çok kötü uğraşırım' diyerek o süreçte tehdit ediyordu. Sonra çevredeki vatandaşlar bana yardıma geldi ve diğer kapıdan inerek bir bakkala girdim. Peşimden geldi ve orada da tehditlerine devam etti. Ben de artık dayanamayarak polisi aradım ve biraz panikleyerek taksiye binip gitti. Taksicilerin bu şekilde vatandaşlara sorun oluşturması artık çok kötü bir hal aldı. Yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesini istiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?
- Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…
- ÖSYM son dakika açıkladı! YKS 2. ek yerleştirme için flaş gelişme! 140 baraj puanı YKS 2. ek tercihler ne zaman?
- Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? 8-9-10 Ekim Formula 1 canlı izleme yolları!
- Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer'den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?
- F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye’de kaç F-16 var? F-16 Block 70 özellikleri nelerdir?
- 8 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bu haftaki Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
- Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
- Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda?
- Cuma mesajları anlamlı güzel 8 Ekim! Dualı resimli Cuma mesajları sözleri! Kısa uzun Cuma sözleri…
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?