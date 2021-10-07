Hasan Karaozan kimdir?

Mesleki kariyerini Watsan Elektrik Şirketinde AR – GE müdürlüğü, Datsan Transformatör Proje Mühendisliği ve Global Yatırım Holding Proje Koordinatörlüğü yaparak çeşitli şirketlerdeki çalışmaları ile taçlandırmıştır.

İş hayatında çalışkan olmayı ilke haline getirmiş olan Hasan Karaozan çok çalışmanın istenilen her şeye ulaştırabileceğini de savunuyor. Çalıştığı tüm firmalarda yönetici konumunda olan Hasan Karaozan, çeşitli enerji ve kimya şirketlerinde çalışmıştır.

Başaran Kalkınma ve Enerji Üretim A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Hasan Karaozan bu zamana kadar küresel ısınmanın engellenmesi, temiz enerji kaynakları, çevrenin korunması gibi önemli konuları felsefesi haline getiren Cyce Coin'i hayata geçirmiştir. Bugüne kadar pek çok farklı televizyon programına konuk olan Karaozan yapmış olduğu projeleri ile gerek basında gerek de sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve ses getirmiştir. Yenilikçi fikirleri ile tanınan vizyoner CEO Hasan Karaozan çevre duyarlılığı gibi önemli konular ve projeler ile gündem olmuştur.

Halen Crypto Carbon Energy şirketinin CEO'su olan Hasan Karaozan aynı zamanda da Kırmızı Bayrak Teknoloji Şirketinin de CEO'su olarak kariyerine devam etmektedir.