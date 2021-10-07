Fizyoterapist Merve Selen Öner kimdir?

Lise mezuniyetinin ardından ameliyat hemşiresi olarak çalışmaya başlayan fizyoterapist Merve Selen Öner, bir yandan da Ankara'da, Ufuk Üniversitesi'nde, Fizik Tedavi Bölümü'nde ön lisans eğitimine başladı.

Ufuk Üniversitesi'nden mezun olmasının hemen ardından lisans eğitimi için İstanbul Bilgi Üniversitesi, İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne başlayan Öner, buradan da mezun olmasının ardından eğitimlerini, Okan Üniversitesi, Genel Fizyoterapi alanında yaptığı yüksek lisans ile taçlandırdı.

Fizyoterapi alanında birbiri ardına gösterdiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren yüksek fizyoterapist, Merve Selen Öner, kendini geliştirmekten bir an olsun geri durmamıştır.

Osteopati alanında eğitimlerine devam etmekte olan Öner, çok yönlü kişiliğinin bir yansıması olarak alanının dışında da bir takım uğraşlar ile meşgul olmuştur.

Fizyoterapi alanında gösterdiği başarılarını, sunuculuk alanında da devam ettiren Öner, İnternet haber sitesinde yaptığı programlar ile kendisini farklı alanlarda da ispat etmiştir. Bir dönem mezun olduğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ergoterapi Lisans Bölümünde ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

Öner, cezaevlerinde bulunan mahkûmlara, "Mahkûmlarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz" adlı proje kapsamında eğitimler vermiş bunun yanı sıra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde de sosyal sorumluluk projelerine katılma çabasında olmuştur. Halen ALS MNH Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ünlü fizyoterapist Merve Selen Öner, pek çok sosyal sorumluluk projesinde de görev almaya devam etmektedir.

Renkli ve yeniliklere açık kişiliği ile bilgi, beceri ve faaliyet alanlarına her daim yenilerini eklemeyi değerli bulan Öner, son olarak havacılık sektörüne merak sarmış ve pilotluk eğitimleri almaya başlamıştır.

Hemşire olarak başladığı meslek yaşantısına, fizyoterapistlik ve öğretim görevliliğinin yanında son olarak pilotluğu da ekleyen Öner, fizyoterapistlikten, kadın pilotluğa dolu dolu bir hayat yaşamaya devam etmektedir.