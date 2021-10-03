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Birsu Raca Arıkan'ın avukatlıktan influencer olma yolundaki başarılı adımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Birsu Raca Arıkan’ın avukatlıktan influencer olma yolundaki başarılı adımı

Birsu Raca Arıkan başarılı bir avukat iken oğlu Emir’in doğumuyla hayatı başka bir yöne doğru evrilmiş. 29 Ekim 1991 yılında Bursa ilimizde doğan Birsu Raca Arıkan Instagram hesabında 157 bin takipçisi olan bir influencer olarak faaliyet gösteriyor. Şu anda iki buçuk yaşında Emir adında bir oğlu olan ve oğlunun doğumu ile tüm hayatı değişen Birsu Raca Arıkan Instagram da pek çok anneye fikirler veren paylaşımlarda bulunuyor.

Oğlu ile olan birçok fotoğrafını paylaşan ve takipçileri ile sürekli olarak ilgilenen Birsu Raca Arıkan oğlu Emir'i kucağına almadan hastanede tam 26 gün geçirmiş. Arıkan o günleri, "Hamile olduğumu öğrendiğim andan itibaren çok mutlu olmuştum. Sürekli olumlu düşündüm. Anne olmayı hep çok istemişimdir. Kusursuz bir hamilelik geçirdim diyebilirim çünkü haftanın 3 günü spor yaptım, sağlıklı ve dengeli beslendim. Çok aktif bir hamilelik geçirdim. Fakat erken doğum yapmak zorunda kaldım. Bir sabah uyandığımda hiçte normal olmayan belirtiler ve ağrılar ile uyanınca hemen hastaneye gittik ve doğuma alındım. Ondan sonra Emir'i 5 saniye görmeden kuvöze aldılar. Bu benim için çok zordu. Ciğerleri gelişmemişti ve kuvözde yatması gerekiyordu. Ben de her gün süt sağıp götürdüm. Günde 10 dakika camın arkasından görüyordum sadece. Benim için çok zor olan 26 gün geçirdik ve sonrasında savaşçı Emir sağlığına kavuştu. Şimdi iki yaşında ve gayet sağlıklı Allah kimseyi evladı ile sınamasın." Şeklindeki sözleri ile anlatıyor.

AVUKATLIKTAN TAM ZAMANLI ANNELİK VE INFLUENCERLIĞA

Hamile kalmadan önce kendi açmış olduğu hukuk bürosunda avukatlık yapan Birsu Raca Arıkan, oğlu doğduktan sonra mesleğine ara verme kararını şu kelimeler ile anlatıyor "Hamile kalmadan önce kendi açmış olduğum bir hukuk bürom vardı. Daha sonra Emir doğunca onu bir saniye bile yalnız bırakmak gelmiyordu içimden. Ve ben de mesleğime ara vermek istedim. Yani tüm hayatım bir anda annelik üzerine kuruldu."

Birsu Raca Arıkan daha sonra ise sürekli oğlu ile vakit geçirmeye başlamış. Influencer olmasındaki ilk hareketi ise Instagram isimli sosyal medya platformunda bir topluluğa katılarak yapmış. 'Zinde Anneler' ismi verilen bu topluluk oğlu emir ile bir gününü anlatan bir video paylaşmasını istemiş ve o video hiç tahmin etmediği kadar ses getirmiş. "Oğlum ile bir günümü anlatan bir video çekip o hesaba gönderdim. Paylaşımın hiç beklemediğim kadar güzel tepkiler aldı. Türkiye'nin her tarafından anneler bana çok güzel dönüşler yaptı. Ve benim de takipçi sayım hızla artmaya başladı. Aslında bu beklediğim bir şey değildi. Çevremdeki kişiler de bana neden bunun üzerinde yoğunlaşmıyorsun, enerjin çok güzel bu konuya odaklan diyorlardı. Ben de bu sosyal medyaya biraz daha odaklandım ve üzerine düştüm."

Oğlu Emir için yaptığı ek gıdaları paylaşan, aldığı oyuncak, kıyafet ve farklı şeyleri memnun kaldığında önerdiği bir hesap olan Instagram hesabı da gün geçtikçe büyüdü. Birsu Raca Arıkan, "Takipçi sayım 10 bini aştığında ünlü bir online alışveriş markası ile anlaşma yaptım. Ve Instagram da beğendiğim ürünlerin linklerini vermeye başladım. Ve böylece influencer hayatım da başlamış oldu. Şimdi 157 bin takipçim var ve hepsi birbirinden güzel yorumlar yapıyor." diyerek nasıl bu mecraya adım attığını anlattı.

ANNELİK ANLAYIŞIM TAMAMEN BAĞ ODAKLI

"Ben çok fazla kitap okuyan, makale okuyan, video izleyen yani kısacası bebekler ile ilgili çok araştırma yapan bir anneyim. Fakat okuduklarıma bağlı kalarak çocuk yetiştirmiyorum. Öğrendiklerimi kendi çocuğuma uygularken ona ve aile dinamiğimize göre şekillendirip uyguluyorum." Diye konuşan ünlü influencer Birsu Raca Arıkan, anneliğin kurallara bağlı olmadığını savunanlardan. Annelikte tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum diyen sevilen influencer aynı zamanda "Her çocuğun diş çıkarması, uyku saati, yemek yemesi, büyüme atakları gibi şeyler farklıdır. Bunu tek bir kalıba sığdıramayız. Hepsi birbirinden farklıdır. Benim çocuk yetiştirirken tek önemsediği ve odak noktam olan şey sevgidir. Annelik anlayışım tamamen bağ odaklı." Diyerek de kendi annelik anlayışına dair açıklamalarda bulundu.

Oğlu Emir'in sevgi dolu bir ortamda büyümesi için her şeyi yaptıklarını anlatan ünlü influencer "İleride sana bağımlı olur, özgüveni olmaz ve benzeri sözlerin gerçeği yansıttığına inanmıyorum. Oğlum ihtiyacı olduğu her anda yanında olduğumu bilmeli ve bunu hissetmeli." Diyor. Birsu Raca Arıkan oğlu Emir'i büyütürken Instagram'dan da bazı bilgiler ve tüyolar paylaşmaya devam ediyor. Kendisini takip eden annelerin bu paylaşımlarından bir hayli memnun kaldığı sevilen influencer Birsu Raca Arıkan daha çok takipçi kazanmayı hedefliyor.

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