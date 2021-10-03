Birsu Raca Arıkan’ın avukatlıktan influencer olma yolundaki başarılı adımı

Birsu Raca Arıkan daha sonra ise sürekli oğlu ile vakit geçirmeye başlamış. Influencer olmasındaki ilk hareketi ise Instagram isimli sosyal medya platformunda bir topluluğa katılarak yapmış. 'Zinde Anneler' ismi verilen bu topluluk oğlu emir ile bir gününü anlatan bir video paylaşmasını istemiş ve o video hiç tahmin etmediği kadar ses getirmiş. "Oğlum ile bir günümü anlatan bir video çekip o hesaba gönderdim. Paylaşımın hiç beklemediğim kadar güzel tepkiler aldı. Türkiye'nin her tarafından anneler bana çok güzel dönüşler yaptı. Ve benim de takipçi sayım hızla artmaya başladı. Aslında bu beklediğim bir şey değildi. Çevremdeki kişiler de bana neden bunun üzerinde yoğunlaşmıyorsun, enerjin çok güzel bu konuya odaklan diyorlardı. Ben de bu sosyal medyaya biraz daha odaklandım ve üzerine düştüm."

Oğlu Emir için yaptığı ek gıdaları paylaşan, aldığı oyuncak, kıyafet ve farklı şeyleri memnun kaldığında önerdiği bir hesap olan Instagram hesabı da gün geçtikçe büyüdü. Birsu Raca Arıkan, "Takipçi sayım 10 bini aştığında ünlü bir online alışveriş markası ile anlaşma yaptım. Ve Instagram da beğendiğim ürünlerin linklerini vermeye başladım. Ve böylece influencer hayatım da başlamış oldu. Şimdi 157 bin takipçim var ve hepsi birbirinden güzel yorumlar yapıyor." diyerek nasıl bu mecraya adım attığını anlattı.