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Eski sevgiliye 'şekerli' tuzak! Kameraya böyle yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Eski sevgiliye ’şekerli’ tuzak! Kameraya böyle yakalandı

İstanbul'da eski sevgilinin kurduğu tuzak dehşete düşürdü. Mazlum T., sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Mazlum T.'nin otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı.

Eski sevgiliye ’şekerli’ tuzak! Kameraya böyle yakalandı

Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi.

Eski sevgiliye ’şekerli’ tuzak! Kameraya böyle yakalandı

Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eski sevgiliye ’şekerli’ tuzak! Kameraya böyle yakalandı

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü.

Eski sevgiliye ’şekerli’ tuzak! Kameraya böyle yakalandı

Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eski sevgiliye ’şekerli’ tuzak! Kameraya böyle yakalandı

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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