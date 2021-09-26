26 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Lise öğrencileri bulmuştu! Diri diri mezara gömülen bebek olayında flaş gelişme

Lise öğrencileri bulmuştu! Diri diri mezara gömülen bebek olayında flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
ABONE OL
Lise öğrencileri bulmuştu! Diri diri mezara gömülen bebek olayında flaş gelişme

Adıyaman'da lise öğrencileri tarafından canlı halde mezara gömülmüş olarak bulunan bebek hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bebeğini ölüme terk eden 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E. ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Gülçin E. ve Ülkü E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA