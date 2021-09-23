Manavgat'ta aynı yer tekrar yanıyor! Ekipler bölgede
YAŞAM İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak ve 8 helikopterle müdahale ederken kara ekiplerinin bölgeye ulaşmak üzere olduğu belirtildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı.
YAYILARAK DEVAM EDİYOR
Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi.
Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.
Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.
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