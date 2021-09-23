Bartın’da feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı
Bartın’da, şoförünün hakimiyetini kaybettiği otobüs, karşı şeride geçtikten sonra ilk önce istinat duvarına sonrasında da araca çarptı. Kazada teyzesinin cenazesine giden araç ürücüsü komiser yardımcısı Uğur Özdemir, eşi ile otobüsün yedek sürücüsü hayatını kaybederken, öteki şoför de yaralandı.
Zonguldak'tan Bartın yönüne hareket eden Nuri Ercan hakimiyetindeki 50 DK 316 plakalı Efe Tur'a ait içerisinde yolcu olmayan otobüs, şoförünün rampada direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce istinat duvarına sonrasında da Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Özdemir hakimiyetindeki 40 BD 498 plakalı araca çarptı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, otomobil da yol kenarındaki yağmur kanalına girdi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ile eşi Emine Özdemir ve otobüsün altında kalan yedek sürücü Halit Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Otobüs sürücüsü Nuri Ercan ise yaralandı. Ağır yaralanan Nuri Ercan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen yedek sürücünün yakınları sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ekipleri otobüsün altında kalan Halit Uğur'un cansız bedenini çıkardı.
Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş ile Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.
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