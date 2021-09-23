Bartın’da feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı

Zonguldak'tan Bartın yönüne hareket eden Nuri Ercan hakimiyetindeki 50 DK 316 plakalı Efe Tur'a ait içerisinde yolcu olmayan otobüs, şoförünün rampada direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce istinat duvarına sonrasında da Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Özdemir hakimiyetindeki 40 BD 498 plakalı araca çarptı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, otomobil da yol kenarındaki yağmur kanalına girdi.