Okuldan dönen anne ve 2 çocuğunu ayıran feci kaza! Yarış motosikleti çarptı
Antalya’da elektrikli bisiklet ile çocuklarının okuldan eve dönen anne ve 2 çocuğuna motosiklet çarptı. Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken çocukların yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Eşinin cenazesini morgdan alan acılı eş gözyaşlarına engel olamadı.
Kaza, geçen gün öğleden sonra Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti.
YARIŞ MOTOSİKLETİ ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat(7) iki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı. Bulvar üzerinde Sonkay'nın, elektrikli bisikletine yarış motosikleti çarptı.
HEPSİ AYRI BİR YÖNE SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle anne çocuklar diğer sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı.
YÜREK YAKAN ACIİki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Sonkaya'nın acı haberi ile yıkılan yakınları Adli Tıp Kurumu bahçesinde büyük üzüntü yaşadı.
Otopsi işlemlerini bekleyen acılı eş Bülent Sonkaya'yı yakınları teselli etti. Cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabilen Bülent Sonkaya, eşinin tabutuna gözyaşları içinde baktı. Ebru Sonkaya'nın cenazesinin Varsak mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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