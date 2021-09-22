Okuldan dönen anne ve 2 çocuğunu ayıran feci kaza! Yarış motosikleti çarptı

HEPSİ AYRI BİR YÖNE SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle anne çocuklar diğer sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı.