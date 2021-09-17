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Bursa’da eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu ardından da bıçakladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Bursa’da eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu ardından da bıçakladı

Bursa’da gece sularında meydana gelen hadisede evde yalnız olan ve eşini bekleyen Necibiye B. (42) evine giren hırsız tarafından başının kapıya vurmasının akabinde bıçaklandı. Hırsız olaydan sonra hızla evden uzaklaştı.

Olay; saat 01.00 sularında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Çoşkun sokakta gerçekleşti.

MUTAFAKTA HIRSIZLA KARŞILAŞTI

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kocasının gelmesini bekleyen Necibiye B. mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti. Mutfakta hırsız ile karşılaşan Necibiye B. hırsızın saldırısına uğradı.

BIÇAKLA YARALADI

Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan Necibiye B. ise yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı.

KOMŞULARI İMDADINA KOŞTU

Sesini duyan diğer bina sakinleri hemen yaralı kadının yardımına koştu. Durumu gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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