Kadıköy’de camiyi yakan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Kadıköy'de bulunan Faik Paşa Camii'nde kimliği belirsiz bir kadın tarafından çıkarılan yangına ilişkin "kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Acıbadem'deki Faik Paşa Camii'nde kadınların namaz kıldığı bölümde çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

Başsavcılıkça "kasten yangın çıkarma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinde bereli ve elinde poşet bulunan kadının kimliğinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

OLAY

Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camii'nde dün akşam 18.20 sıralarında cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başlamış, yangın cami görevlisi ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürülmüştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görülürken, polis ekipleri camiyi yakmaya çalışan kadının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Faik Paşa Camii'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, yangının cami görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedilerek, "Yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faik Paşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.