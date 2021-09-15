Antalya’da belediye tabelasını söken gence ‘teyze’ engeli
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hurda toplayan bir şahıs, sokak üzerinde uyarı için yerleştirilen belediye tabelasini aracına alarak götürmek istedi. Hurdacı gence mahalledeki yaşlı bir kadın engel oldu. Kadının tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran genç, arkasına bakmadan kaçtı.
Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi.
GÖZÜNE KESTİRDİ VE KOLLARI SIVADI
Edinilen bilgiye göre, sokakta hurda toplayan bir genç, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı gözüne kestirdi. Genç, tek başına kaldırmakta güçlük çektiği tabelayı 'çek çek' tabir edilen aracına yüklemeye çalıştı.
TEYZE DURUMA MÜDAHALE ETTİ
Gencin tabelayı yüklediğini gören mahallede yaşayan bir kadın, duruma müdahale etti. Mahalleli tarafından 'teyze' olarak bilinen kadın, tabelayı gencin elinden alarak yerine bıraktı.
HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Yaşanan o anlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde tabelayı 'çek çek' aracına yüklemeye çalışan şahsa kadının müdahalesi görülüyor. Kadının tepkisi karşısında adeta hayatının şokunu yaşayan gencin, arkasına bile bakmadan olay yerinden ayrıldığı görüldü.
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