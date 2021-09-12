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Bursa'da hastane yakınındaki ormanda yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Bursa’da hastane yakınındaki ormanda yangın!

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi.

Yangın, saat 12.00 sularında Gemlik Devlet Hastanesi'nin etrafındaki bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Hastaneye 100 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir evin yangınların arasında kaldığı görüldü.

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan da yangın söndürme helikopterinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Gemlik’te orman yangını! GEMLİK’TE ORMAN YANGINI!

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