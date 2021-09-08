Pendik’te motosiklet kazası! Kalp masajıyla hayata döndürme mücadelesi kamerada
İstanbul’un Pendik ilçesinde sahil yolunda iddiaya göre hızla seyir eden motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yola devrildi. Motosikletten düşerek yola düşen 28 yaşındaki sürücüye, kazaya şahit olan bir sağlık personeli tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık çalışanının kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Pendik sahil yolunda geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki Mesut Köseoğlu motosikleti ile yolda hızla seyir halindeydi.
Köseoğlu, hızla ilerlediği esnada aniden motosikletinin kontrolünü kaybetmesiyle kaza yaptı.
YOLA SAVRULDU
Kontrolden çıkan otomobil yola devrilirken sürücü Köseoğlu ise motosikletten yola savruldu.
Kazaya tanık olan çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
O sırada olay yerine yakın olan ve kazaya tanık olan bir sağlık çalışanı kadın, yerde yaralı halde yatan Köseoğlu'na kalp masajı yaptı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Köseoğlu'nun memleketi Kastamonu'da defnedildiği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, yerde yaralı halde yatan gence sağlık çalışanı tarafından olay erinde kalp masajı yapıldığı anlar ve motosikletli gencin kazadan dakikalar önce yolda motosikletiyle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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