Antalya'da 16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü
Antalya’da 11. Sınıfta okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çocuklarının cenazesini almaya gelen aile ise ayakta durmakta güçlük çekti. Efe’nin okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği belirtildi.
Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti.
Sabah evinden çıkarak okula giden 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girince fenalaştı.
Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbarın ardından okula gelen 112 ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının akabinde gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.
YÜREK YAKAN ACI
Gencin daha önce herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi.
Gencin cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, ayakta durmakta güçlük çekti.
Gözü yaşlı anne ve babayı diğer yakınları teselli etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
- "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...
- Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...
- Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
- 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?
- İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?
- Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?
- Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...
- 5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
- Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
- Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu son durum nedir? İşte Paribu erişim sorunu