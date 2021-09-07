Samsun'daki bir mahallesinde 545 gündür korona vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken Samsun'daki bir mahalle Türkiye'nin dikkatini çekti. Bafra ilçesindeki Gökalan Mahallesi'nde tam 545 gündür koronavirüs testi pozitif çıkan olmadı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.
Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun'da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı aşılamanın etkisiyle düşüşe geçti. 5 hafta Türkiye'nin en riskli ili olarak zirvede yer tutan Samsun, zor günleri geride bıraktı.
Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti. Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?
- Tarih açıklandı mı? DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda, şifreli mi?
- 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
- 2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler hangi tarihte yapılacak?
- Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...
- Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...
- KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır?