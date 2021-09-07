Samsun’daki bir mahallesinde 545 gündür korona vakası görülmedi

Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun'da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı aşılamanın etkisiyle düşüşe geçti. 5 hafta Türkiye'nin en riskli ili olarak zirvede yer tutan Samsun, zor günleri geride bıraktı.