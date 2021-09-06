Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Para karşılığı kadınları falakaya yatırdı
Kayseri'de 33 yaşındaki kargo çalışanı Erkan T., maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, falakaya yatırdı. Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.
Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.
Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.
Öte yandan Erkan T.'nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Erkan T.'nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.
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