Son dakika: Bodrum ve Milas'ta orman yangını
Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi.
Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilmeye başlandı.
MİLAS
Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.