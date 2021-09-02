Son dakika: Bodrum ve Milas’ta orman yangını

Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilmeye başlandı.

MİLAS

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.