Kalitesiz et tartışması felaketle sonuçlandı! Restoran kan gölüne döndü

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Restoran müdürü, olayın ardından yaptığı açıklamada, kavganın yemek siparişi nedeni ile gerçekleştiğini doğruladı. Restoranda daha önce böyle bir şey yaşanmadığını belirten müdür, şok içinde olduklarını ifade etti.

Bir görgü tanığı ise etrafta çok kan olduğunu belirtirken kanı durdurmak için kullanılan bezlerin etrafa saçıldığını söyledi.

İspanyol polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken henüz bir tutuklama gerçekleşmedi. Yetkililer, olayın aydınlatılabilmesi için Wood'un stabil duruma gelmesini bekliyor.