İstanbul’da bir garip olay: Polisten koruma talep eden şahıs kendi otomobilini kurşunlattı

İstanbul'da, tehdit edildiğini beyan ederek polisten koruma talep eden iş adamı, kendi otomobilini kurşunlattığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

POLİSTEN KORUMA TALEP ETTİ

Alınan bilgiye göre, kağıt ticaretiyle uğraşan iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.