İstanbul'da bir garip olay: Polisten koruma talep eden şahıs kendi otomobilini kurşunlattı
İstanbul'da tehdit edildiğini belirterek polisten koruma talep eden iş adamının kendi otomobilini kurşunlattığının ortaya çıkması sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
İstanbul'da, tehdit edildiğini beyan ederek polisten koruma talep eden iş adamı, kendi otomobilini kurşunlattığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.
POLİSTEN KORUMA TALEP ETTİ
Alınan bilgiye göre, kağıt ticaretiyle uğraşan iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.
Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
ARKA CAMA BİR EL ATEŞ EDİLDİ
Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.
KENDİSİ YAPTIRMIŞ
Şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş adamı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş adamıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.
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