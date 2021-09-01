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Antalya’da hastane bahçesinde erkek cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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Antalya’da hastane bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya’da bir hastanenin bahçesindeki banka uzanmış halde erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik olmayan cesedin, çantasından da yalnızca su şişesi ile maske bulundu.

Olay, saat 14.20 sularında Muratpaşa ilçesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bahçede devriye dolaşan güvenlik personelleri, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin akabinde olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Bahçeye giden sağlık personelleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan inceleme sonrası Ercan Oktay (45) olduğu tespit edildi. Polis, Oktay'ın hemen başucundaki çantasında yaptığı aramada da bir adet pet su şişesi ve maske olduğunu gördü.


Genelde hastane bahçesine gelip burada barındığı belirtilen Oktay'ın cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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