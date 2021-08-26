İstanbul için flaş kararlar! Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında uygulanacak

ALINACAK TEDBİRLER GÖSTERİLDİ

Yapılan, sunumda okulların açılacağı 6 Eylül itibariyle bir hafta içinde İstanbul Valiliği, İBB, STK'lar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın alacağı tedbirler gösterildi. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. İBB verilerine göre, 324 bin öğrenci 18 bin servis aracıyla taşınacak.