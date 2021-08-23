Son dakika: ‘Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşirelere saldırdılar! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sert tepki

Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum. pic.twitter.com/uhYg2TLm8F — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021