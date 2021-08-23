Son dakika: ‘Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşirelere saldırdılar! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert tepki
Son dakika haberine göre: Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz." diyerek sert çıktı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı.
Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü. Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı.
Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.
HASTANEYE GELEN MİLLETVEKİLLERİ GEÇMİŞ OLSUN DLEĞİNDE BULUNDU
Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum. pic.twitter.com/uhYg2TLm8F— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021
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