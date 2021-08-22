Domates tarlada 1 markette 5 lira!

Tarla ile market fiyatları arasındaki uçurum hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Çiftçilerin emekle ürettiği domatesler 1 liraya alıcı buluyor.

Domates üreticileri fiyat farklarıyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bir çiftçi, "2,5 TL normal para ama üstü fahiş fiyat. Ürünün çoğu direk markete verilmiyor. Aracı var ona veriliyor o da başka bir taraftan markete veriyor ve arada fiyatlar oynuyor.

Bir market sahibi ise aradaki fark için şunları söyledi: "Biz 4 TL'den alıyoruz. Burada da 5 TL'den satıyoruz. Alış fiyatımız çok fazla."