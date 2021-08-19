Estetik cerrah hakkında izinsiz görüntü şikayeti

AMELİYAT GÖRÜNTÜLERİ TELEVİZYONDA

Vücudu baştan yaratılan genç kadının bu anları video görüntü altına alındı. Vücuduna takılan 500 CC'lik silikonlar sonrası genç kadının sırtında aşırı yük binmesinden dolayı sorunlar çıkmaya başladı.

Yaşadıklarının yanı sıra bir de genç kadın, çekilen videolarını özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gördü. Ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yayınlandığını gören genç kadın, fiziksel rahatsızlıklarıyla birlikte manevi olarak çöküşe geçti.

Görüntülerinin sadece Türkiye'de yayınlanmadığını öğrenen Utku, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Görüntülerinin izinsiz kullanılarak, psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ileri süren genç akademisyenin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.