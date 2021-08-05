Şifa arayanlar Nemrut Dağı’na akın etti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elde edilen huzur ortamıyla beraber yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği bölgenin turizmdeki önemi her geçen gün artıyor.

İki bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanında içinde bulunan sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, kuş türleri, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile her sene pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşi benzeri olmayan manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanına kavuşuyor.