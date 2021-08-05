07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şifa arayanlar Nemrut Dağı’na akın etti

Şifa arayanlar Nemrut Dağı’na akın etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
ABONE OL
Şifa arayanlar Nemrut Dağı’na akın etti

Bitlis Tatvan’daki dünyanın ikinci, Türkiye'nin de en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü doğal güzellikleriyle gelenleri kendine hayran bırakırken, bünyesindeki buhar bacalarıyla da hastaları sağlığına kavuşturuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elde edilen huzur ortamıyla beraber yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği bölgenin turizmdeki önemi her geçen gün artıyor.

İki bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanında içinde bulunan sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, kuş türleri, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile her sene pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşi benzeri olmayan manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanına kavuşuyor.

ŞİFA ARAYAN BURADA

Nemrut Krater Gölü'ndeki buhar bacaları ve buz mağarası da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Buz mağarası kayaların altında adeta soğuk hava üfleyerek doğal klima görevi görürken, buhar bacaları ise buz mağarasının tam aksine dışarıya sıcak hava çıkarıyor. Buhar bacalarının astım, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geldiğine inanılırken; yıllardır astım, romatizma ve eklem ağrıları olan vatandaşlar bacaların önüne gelerek çıkan sıcak havadan faydalanıyor.

Şifa arayanlar burada ŞİFA ARAYANLAR BURADA
İstanbul’a turist akını İSTANBUL'A TURİST AKINI
Turist sayısı 3 milyonu geçti TURİST SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ
’Turizmin başkenti’ yüzleri güldürdü! 'TURİZMİN BAŞKENTİ' YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA