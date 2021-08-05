Şifa arayanlar Nemrut Dağı’na akın etti
Bitlis Tatvan’daki dünyanın ikinci, Türkiye'nin de en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü doğal güzellikleriyle gelenleri kendine hayran bırakırken, bünyesindeki buhar bacalarıyla da hastaları sağlığına kavuşturuyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde elde edilen huzur ortamıyla beraber yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği bölgenin turizmdeki önemi her geçen gün artıyor.
İki bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanında içinde bulunan sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, kuş türleri, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile her sene pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşi benzeri olmayan manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanına kavuşuyor.
ŞİFA ARAYAN BURADA
Nemrut Krater Gölü'ndeki buhar bacaları ve buz mağarası da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Buz mağarası kayaların altında adeta soğuk hava üfleyerek doğal klima görevi görürken, buhar bacaları ise buz mağarasının tam aksine dışarıya sıcak hava çıkarıyor. Buhar bacalarının astım, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geldiğine inanılırken; yıllardır astım, romatizma ve eklem ağrıları olan vatandaşlar bacaların önüne gelerek çıkan sıcak havadan faydalanıyor.
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