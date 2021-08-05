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Sen misin 'maske tak' diyen! Şanlıurfa'da hasta yakınları ve güvenlik görevlileri birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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Sen misin ’maske tak’ diyen! Şanlıurfa’da hasta yakınları ve güvenlik görevlileri birbirine girdi

Son dakika haberleri... Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarını maske takmaları için uyarıda bulundu.

hasta yakınları maskesiz girmek isteyince kavga çıktı HASTA YAKINLARI MASKESİZ GİRMEK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Bazı hasta yakınları maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, hasta yakınları güvenlik görevlilerine sopa ve tekmelerle vurmaya başladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaralanan güvenlik görevlileri Zeynel Abidin Kaya, Engin Kurt, Bayram Aslan, İbrahim Halil Savaş, Abdullah Delal Kızılkaya, Harun Kaya, Veysel Fırat ve Mustafa Kılıç, aynı hastanede tedaviye alındı.

Hastanede önlem alan polis, kavga sonrası kaçan hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da Birecik Devlet Hastanesi'ne giderek, yaşanan olaya ilişkin bilgi alıp, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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