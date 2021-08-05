Sen misin ’maske tak’ diyen! Şanlıurfa’da hasta yakınları ve güvenlik görevlileri birbirine girdi

Bu arada, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da Birecik Devlet Hastanesi'ne giderek, yaşanan olaya ilişkin bilgi alıp, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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