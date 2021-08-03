Günlerdir oğlunu görmedi! Kahraman işçinin oğlu ile duygulandıran konuşması
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilerden Süleyman Harun Akıncı, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde, günlerdir görmediği oğlunun sesini duyunca duygulandı. Akıncı telefonda küçük oğluna "Aslan oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler." dedi.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve çeşitli noktalarda devam eden orman yangını etkisini sürdürüyor.
Çardak Mahallesi yakınlarında yükselen alevlere orman işçileri arazözlerle müdahale etti.
Bu sırada yangın alanında görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bir işçinin, kontrol altına alınan yangın sonrası ailesiyle görüşmeye çalıştığını fark etti.
Arazözün üzerine çıkınca arama yapabildiğini gören orman işçisi Süleyman Harun Akıncı, büyük mutluluk yaşadı.
"BEN SİZE, 'HELİKOPTERLİ AMCALARINIZ BENİM ARKADAŞLARIM, SÖNDÜRÜRLER' DEDİM"
Akıncı, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılan Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğlu Emir Kadir Akıncı ile görüştü.
Konuşurken heyecanlı olduğu gözlenen ve duygu dolu anlar yaşayan Akıncı, "Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Çok az kaldı oğlum. Bu sefer yanında çok kalacağım, uzun süre birlikte zaman geçireceğiz. Aslan oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler.' dedim. Kendinize iyi bakın oğlum. Kocaman öpüyorum." ifadelerini kullandı.
"BU SÜREÇTE ORMAN İŞÇİSİ BİR BABA OLMAK ÇOK ZOR"
Akıncı, AA muhabirine, diğer arkadaşları gibi yangın başladığı günden bu yana yangını söndürmek için çalıştıklarını söyledi.
Dört çocuğunu günlerdir göremediğini anlatan Akıncı, "Gündoğmuş'ta yangın başladı. Onlar beni, ben onları merak ediyordum. Beni çok özlemişler. Tek dileğim onlara kavuşmak. Söndüreceğime söz vermiştim. Oğlum bana, 'Baba Gündoğmuş da yanıyor.' dedi. Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor. Buraları söndürmeden, bu ağaçları kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yangın söndükten sonra inşallah mahalleme kavuşacağım." diye konuştu.
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