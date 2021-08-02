Yangından kaçarken 6 saat gölde mahsur kaldılar: 'Gölün dört bir tarafı yanmaya başladı'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür devam eden orman yangınıyla mücadele dört koldan müdahale ediliyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da söndürme çalışmalarına canla başla destek oluyor.

Yüzlerce hektar ormanın da yandığı ilçede alevlerden en fazla etkilenen noktalardan biri de Güzelyalı Mahallesi oldu. Manavgat Baraj Gölü kenarındaki mahallede pek çok ev ve işyeri yangında hasar görürken, mahallenin bir kısmında 5 gün önce başlayan elektrik ve su kesintisi sürüyor.