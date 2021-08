Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Eşyalarının hepsini yeni aldığını ve daha hiç kullanmadığını belirten Nur, "Her şeyim gitti. Evin altındaki 4 koyunum vardı, malzemelerim, her şeyim yandı. Her şeyim kül oldu. Çeyizim her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti. Evim yanmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Eşim birkaç parça kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada ayağını kırdı." ifadesini kullandı.