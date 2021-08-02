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Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2021
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Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Son dakika haberine göre: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 6'ncı gününe girdi. Yukarı Işıklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınında evleri ve eşyaları yanan Ömer ile Yeter Nur çifti büyük üzüntü yaşıyor. Nur, 'Her şeyim gitti. Her şeyim kül oldu. Ciğerim yandı.' şeklinde konuştu.

Manavgat'ta Yukarı Işıklar Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşayan Ömer (42) ile Yeter Nur (40) çifti, yangının evlerine ulaşma riskine karşı bütün gece uyumadan bekledi.

Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Evlerinin altında bulunan ahırdaki samanların tutuşmasıyla yangın bir anda bütün evi sardı. İki çocuklarıyla evden çıkmayı başaran çift, yanan evlerine bakıp gözyaşı döküyor.

Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

"ÜSTÜNDE BİR GÜN OTURAMADIĞIM KOLTUKLARIM YANDI"

Yeter Nur, AA muhabirine, başka bölgelerdeki akrabalarının evlerinin yandığını ama yangının kendi köylerine ulaşacağını düşünmediklerini söyledi.

Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Yangının köylerine ulaşması üzerine evlerinin çevresini hortumla ıslattıklarını ve beklemeye başladıklarını anlatan Nur, "Başka yerler yandı, bütün gece hiç uyamadık. Annem babamın evi yanacak diye telaşlanırken bizim evimiz yandı. Bütün gece evin her yerini ıslattık, sabaha kadar hiç uyumadık." dedi.

Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Nur, kayınvalidesinin inekleri için evin altına bıraktıkları samanların bir anda tutuştuğunu, kendilerini zor dışarıya attıklarını kaydetti.

Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Eşyalarının hepsini yeni aldığını ve daha hiç kullanmadığını belirten Nur, "Her şeyim gitti. Evin altındaki 4 koyunum vardı, malzemelerim, her şeyim yandı. Her şeyim kül oldu. Çeyizim her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı. Ben kırk yaşımdayım böyle bir şey görmedim. Her şeyimiz, birikimimiz gitti. Evim yanmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Eşim birkaç parça kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada ayağını kırdı." ifadesini kullandı.

Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Ömer Nur ise evindeki yeni eşyaları borçla aldığına değinerek üzüntüsünü dile getirdi.

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