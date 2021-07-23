Son dakika: Onur Alp Eker'in ölüm sebebi ne? Otopsi işlemi başladı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı. Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi. Öte yandan Eker'in dere yatağının yanında yerde yüzüstü bulunan cansız bedenini arama çalışmalarına katılan 16 yaşındaki bir gönüllü gencin kokuyu takip ederek bulduğu ortaya çıktı.
Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20), Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.
Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.
Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR'
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz" dedi.
Onur Eker'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.
KOKUDAN BULDULAR
Sabah'ın haberine göre Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.
İLK GÜN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in, bulunduğu dağlık alanda hayvan saldırısına uğrayıp ayağının yerde bulunan taşlara takılıp düştüğü veya yuvarlanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Eker'in ölüm sebebi Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucuna göre belirlenecek.
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