Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı: Kapalıyız diye laf söylediler
Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki Şeyma Pak ile 24 yaşındaki kardeşi Büşra Pak, bindikleri özel halk otobüsünde Adem A. ve Aydın A.’nın kendilerine sözlü tacizde bulunup, saldırdığını iddia etti. Tacizi cep telefonu kamerasıyla kaydeden iki kardeşin şikayeti üzerine gözaltına alınan Adem A. ile Aydın A. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Pak, "Kapalıyız diye laf söylediler, argo konuştular” dedi.
Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu.
Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı. Adem A. ve Aydın A. durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı.
İhbar üzerine gelen polisler, Adem A. ve Aydın A.'yı gözaltına aldı. İfadelerinde kendi aralarında konuştuklarını ve kız kardeşlerin yanlış anlayıp kendilerine müdahale ettiklerini öne süren 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şeyma Pak, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kardeşiyle birlikte otobüse bindikten sonra şüphelilerin laf atmaya başladığını, kardeşinin bir süre sonra tepki gösterdiğini anlatan Şeyma Pak, "Bunun üzerine iki kişi sanki kendileri tacize uğramış gibi bağırmaya başladı. Baktım anlayacak gibi değiller, kardeşimi alıp arka koltuğa geçtik. Ama biz arka koltuğa geçmememize rağmen hakarete devam edip küfretmeye başladılar. Bir süre sonra ben sesimi yükselttim. Şoför geldi, sakinleştirdi bizi ve sonra yerine geçip bana polisi arayacağını işaret etti. Polisi bekledik ve bu arada hiç susmadıkları için cep telefonu kamerasıyla kayıt aldım. Bunu fark edince durakta inmeye başladılar, inerken ağzımı eliyle kapattı. O sırada otobüs şoförü ile yolcular müdahale etmek zorunda kaldı ve kapıyı da kapatıp çıkmasını engelledi. Orada bir arbede yaşandı ve şoför de zarar gördü. Bir süre sonra polisler geldi ve dışarı çıktığımız da beni tehdit de etti. Darp raporu alıp karakola gittik, ifadeyi verdikten sonra eve geldik" dedi.
'KAPALIYIZ DİYE LAF SÖYLEDİLER'
Büşra Pak ise iki şüphelinin otobüste alkol aldığını, sürekli cinsel içerikli şeyler konuştuğunu iddia ederek, şunları söyledi:
"Aralarında böyle cinsel içerikli şeyler konuşuyorlar ve ben bundan rahatsız oldum. Bize söylediklerini fark etmedim, toplum içinde öyle konuşmamaları gerektiğini düşündüğüm için arkamı döndüm ve ters ters baktım susmalarını istediğim için. Sonrasında yine devam ettiler bu şekilde konuşmaya. Sonra yüzümü silmek için maskemi indirdim ve 'Ağzı burnu çok güzelmiş, çok güzelsin' diyerek bana karşı konuşmaya başladı. Arkamı dönüp 'Ne diyorsun?' dedim biraz sesimi yükselterek. Otobüste alkol kullanıyor ve sürekli çakmak sesleri geliyor sigarasını yakıp söndürüyor. Otobüsün içerisinde hem sigara içiyor hem alkol alıyor. Arkamı dönüp uyardım ve sanki ben onları rahatsız etmişim gibi bana bağırmaya başladı. Arkadaşı da aynı şekilde sesini bayağı bir yükseltti. Şoför uyardı ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sonrasında kapalıyız diye laf söylediler, argo konuştular" dedi.
Kendisini tutamayıp, ağladığını belirten Büşra Pak, "Ablam ne olur ne olmaz, belki olay çıkarırlar diye elimizde kayıt bulunması için video çekmeye başlamıştı. O süreçte de bizlere hakaretlerde bulunmaya başladı 'Bunlar insan değil, ben bunları insan edeceğim' gibi. Tehdit de etti ve ağzıma alamayacağım birçok şey söyledi. Ertesi gün serbest bırakıldıklarını duyduk ve en çok canımızı sıkan da bu oldu. Böyle insanların dışarıda rahat rahat dolaşmasını istemiyoruz ve bunlara katlanmak zorunda değiliz."
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