Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı: Kapalıyız diye laf söylediler

Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu.

Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı. Adem A. ve Aydın A. durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı.

İhbar üzerine gelen polisler, Adem A. ve Aydın A.'yı gözaltına aldı. İfadelerinde kendi aralarında konuştuklarını ve kız kardeşlerin yanlış anlayıp kendilerine müdahale ettiklerini öne süren 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.