Çeşme bayram yoğunluğu! Turistler sahile akın etti





İzmir Menemen'den ailesiyle birlikte tatil için Çeşme'ye gelen Suat Kuran (45) ise "İzmir Menemen'den geldik, koronavirüs sürecinde kronik hastalığım devam ettiği için 9 ay boyunca hiç evden çıkmadım. Çeşme tatili bana bir hediye, ödül oldu. Umarım koronavirüsten bir an önce kurtuluruz ve artık rahat bir nefes alırız" dedi.

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