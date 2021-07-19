2 yaşındaki Ecrin Keskin her yerde aranıyor!
Son dakika haberine göre: Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in bulunması için ekipler seferber oldu. Yakındaki derede 2 kilometrelik bir alanda yapılan aramalarda Ecrin'in izine rastlanılamadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ekipler çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin için alarma geçti. Arama kurtarma ekiplerinin saat 16:00 da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalarından sonuç alınamayınca umutlar sabaha kaldı.
Bölgede Ecrin'den bir iz arayan arama kurtarma ekipleri suyu keserek seviyesini düşürüp didik aradıkları dere yatağında çalışmalara sabah yeniden başlayacak.
Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu. Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı.
Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, Beşgöz deresi ve çevresinde Deniz Polisi ile İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dere içinde bir terlik bulundu ancak aile, terliğin Ecrin'e ait olmadığını söyledi.
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