Bayram göçü başladı! İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk

Bayram tatilini Trabzon'da geçireceğini ifade eden Rıza Kılıçaslan, "Baba memleketi Trabzon özlediğimiz bir yer, beraber gidiyoruz. Çocukları da alıştırıyoruz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı göreceğiz. İyi bir tatil olacağını düşünüyoruz. Biraz erken davrandık o nedenle yoğunluğa pek kalmadık. Bugün de biraz yoğunluk var ama fazla da kapalı değil, herkes gelip gidebiliyor" dedi.