Le Régent 30 Temmuz'da misafirlerini Bodrum'da ağırlayacak

İsviçre'nin en genç, en modern Crans-Montana'da yerleşik Uluslararası Yatılı okulu Le Régent misafirlerini 30 Temmuz da Caresse Bodrum'da ağırlayacak.

Titiz ve uluslararası programlar aracılığıyla öğrencilerin akademik, sportif ve sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan okul, Crans Montana'da yerleşik olan toplum yaşamı yoluyla doğa sevgisini ve anlayışını teşvik etmektedir.



Eğitimin temel değeri, "geleceğe hazır", bilgili, yaratıcı ve yenilikçi dünya vatandaşları yetiştirmektir.

LE REGENT HAKKINDA

Le Régent, yaşadıkları yere aşık ve ortak bir hayale sahip Crans-Montana'nın dört sakini arasındaki tipik bir İsviçre dostluk hikayesinin meyvesidir. Bu hayal: Haut Platosu'nda, saf dağ havasında ve berrak bir güneşin altında, simgesel bir İsviçre Alp manzarasına sahip, uluslararası bir okul kurmaktır. Le Régent, Eylül 2015'te kapılarını en son öğrenim teknolojisi ve geniş, konforlu yatak odaları ile donatılmış dört ultra modern binada açtı. 40 farklı ülkeden 3 ila 18 yaş arası öğrencileri ağırlamakta ve topluluk çeşitliliği üzerinde gelişen, yaratici düşünmeye, yeni yetkinlikler edinmeye elverişli bir eğitim atmosferi sunmaktadır. Tüm bunlar, her bir bireyi ileride geleceğe en iyi sekilde hazirlamayi amaçlamaktadır. İsviçre Alpleri'nin kalbinde yer alan Le Régent, aynı zamanda güç kazandıran, heyecan verici açık hava etkinlikleri ve yaz kampları da sunmaktadır.