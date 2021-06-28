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Son dakika: Muğla Ula'da orman yangını: Evler tahliye ediliyor! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Son dakika: Muğla Ula'da orman yangını: Evler tahliye ediliyor! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

MUĞLA-FETHİYE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

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