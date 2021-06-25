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Deprem profesörü Halit Demir'i yine dolandırdılar! Tam 20 milyon lira

Deprem profesörü Halit Demir, Zekeriyaköy'deki gayrimenkullerinin satışı için anlaştığı gayrimenkul uzmanı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Demir, 2013 yılında da telefon dolandırıcılarının hedefi olmuş esnafın dikkati sayesinde parayı kaptırmaktan son anda kurtulmuştu.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Deprem profesörü Halit Demir'i yine dolandırdılar! Tam 20 milyon lira

Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet Düz ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı.

VİLLA VE ARAZİYİ SİTEDE GÖRDÜ
Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet Düz ile anlaşan Demir, kızı aracılığıyla Düz'e satış için vekâletname verdi.

Aradan aylar geçti. İddiaya göre profesörün kızı, günlerce Düz'e ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Düz'ü bulamayan kızı, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı.

Rektör Sıddıka Semahat Demir, geçtiğimiz günlerde ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link gördü. Linki tıkladığında sahibinin başka bir isim olduğunu gördü.

Aile, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi. Şok yaşayan aile, şikâyetçi oldu.

2013 YILINDA O TUZAĞA DÜŞMÜŞTÜ

Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "hocaların hocası" olarak bilinen Demir, klasik yöntemlerle dolandırılmaktan esnaf P.S.'nin yardımı sayesinde kurtulmuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ' YALANI

Halit Demir evde oturduğu sırada telefonu çaldı. Arayan kişi polis olduğunu, savcılıktan aradığını, birazdan kendilerine inanması için 155 telefonundan arayacağını belirtti. Bir süre sonra 0000000155 No'lu telefondan bir çağrı alan Demir aynı kişi ile yeniden görüşmeye başladı. Telefondaki kişinin polis olduğuna inanan Halit Demir, "Terör örgütüne yardım etmiş gözüküyorsunuz. Size yardımcı olmak istiyoruz. Telefonunuzu kapatmayın" denilmesi üzerine polise yardımcı olduğu inancı ile söylenilenleri yapmaya başladı. Bankalarda kaç parası olduğu sorulan ünlü profesör birkaç bankada bulunan hesapları ile ilgili bilgi verdi. Telefondaki kişi, hesaplarındaki paraların bloke edildiğini birazdan bankadan aranacağını belirterek banka görevlisine "Bloke edildiğinden bilgim var" cevabını vermesini istedi. Birazdan 0444 822 2 numaralı telefondan aranıp hesaplarının bloke edildiği söylenince duruma iyice inanan Prof. Demir, dolandırıcıların yönlendirmesi ile Etiler'deki bir banka şubesine gitti ve faiz hesabındaki paranın 173 bin TL'sini çekti.

ÇÖP KONTEYNIRINA ATMIŞTI

Telefondaki şahısların yönlendirmesi ile Rumelihisarı'ndaki Türkan Şoray İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan çöp konteynırına giden ve paraları buraya atan Demir, bu sırada çöp konteynırının yanındaki kafe önünde bekleyen bir grup esnafın dikkatini çekti. Parayı çöpe attıktan sonra bir esnaf gidip poşeti alınca içinde para olduğunu anladı ve hemen polise haber vermişti. O sırada kafede oturan ve Demir'in attığı parayı almak üzere pusuda bekleyen iki dolandırıcı içtikleri limonatayı yarım bırakarak olay yerinden kaçmıştı. Polis şüphelilerin kullandığı bardak ve tabakları incelemeye alarak şüphelileri yakalamıştı.

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