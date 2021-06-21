Cafer Andıç ünlüleri giydirmeye devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde aldığı ödülle başarısını taçlandıran Cafer Andıç, "Ünlülerin moda kumaşçısı olmaktan yeteri kadar mutluyken şimdi de bu özel ödüle layık görüldüm. Bu konuda hem mutlu hem de gururluyum. Artık çok daha fazla sıkı çalışmam gerektiğini biliyorum. Başarı insanda bağımlılık yapan bir durumdur. Ben de başarıya bağımlı oldum. Bundan sonra bu alandaki en büyük ödüllere doğru koşacağım." diyerek aldığı ödülün anlamından bahsetti.

Önümüzdeki günlerde büyük bir kumaş defilesi gerçekleştirecek olan Cafer Andıç, "Bu defile alanındaki en kapsamlı ve büyük defile olacak. Dünyanın pek çok ülkesinde canlı yayınlanacak. Ülkemizdeki pek çok marka bu defilede yer alacak. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir organizasyon yapılacak. Çok heyecanlıyız ve sıkı çalışıyoruz. Sponsorlarımızla birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bir kez daha duyuracağız. Tekstilde özellikle kumaşta biz dünyanın en büyük potansiyeline sahip ülkesiyiz. En kaliteli ve özel kumaşlar bizim ülkemizde üretiliyor. Tüm dünya bu defile sayesinde bunu fark edecek." Şeklindeki sözleri ile üstlendiği bu zor görevin önemini dile getirdi.