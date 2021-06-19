19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul Şile'de kafeterya yangını

'un ilçesinde bir kafeteryada çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtafiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika: İstanbul Şile'de kafeterya yangını

İstanbul'un Şile ilçesinde bir kafeteryada yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtafiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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