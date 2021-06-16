16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Bodrum’da çatışma: 2 polis yaralandı

Son dakika | ’nın ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle ekiplerince durdurulan şüphelilerin ateş açması sonucu 2 polis memuru yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Bodrum’da çatışma: 2 polis yaralandı

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ekipleri, il dışından ilçeye gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle takip edilen şüphelilerinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, polislere ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheliler etkisiz hale getirilirken, ihbar üçzerine sağlık ekibi geldi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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