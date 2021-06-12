Deniz Egece’den zayıflatan kitap

Evden dışarı çıkmadığımız koronavirüs günlerinde artan kilomuz en büyük derdimiz haline geldi. Kiloların tek nedeni fazla yemek değil elbette; hareketsiz bir yaşam da vücudun yağlanmasına yol açıyor. 20 yıldır zayıflama alanında çalışan nörobilim uzmanı Deniz Egece, "Zayıflamada Hareket" adlı yeni kitabında işte bu konuyu ele aldı. Egece, kitabında kilo verme sürecinde hareketin önemini örneklerle anlattı.



ÇOK SATAN KİTAPLARIN YAZARI

Deniz Egece, daha önce "Zayıflamada Son Söz", "Zayıflamada Değişim Süreci" ve "Zayıflamada Beslenme" adlı kitapları çıkarmış, üç eser farklı ülkelerde çok satanlar listelerine girmişti. Geliştirdiği zayıflama yöntemiyle kilo sorunu yaşayanlara umut olan ünlü nörobilim uzmanının son kitabı "Zayıflamada Hareket" de kitabevi raflarındaki yerini aldı.